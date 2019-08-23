2019/08/23 | 19:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC قاد المخضرمان الإسبانيان أندريس إنييستا ودافيد فيا فريقهما فيسيل كوبي، إلى فوز كبير بنتيجة 6-1 على ساغان توسو الذي يلعب له مواطنهما فيرناندو توريس، في آخر مباراة بمسيرته.وكانت المباراة التي جمعت الفريقين في المرحلة 24 من الدوري الياباني، الأخيرة لتوريس في الملاعب، الذي أعلن في وقت سابق اعتزاله كرة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص إنييستا وفيا يفسدان “وداعية” توريس المركز الخبري الوطني.

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