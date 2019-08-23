مجلس النجف لـ”كلكامش”: موقع اثري مهدد بتحويله الى مقبرة بفعل من جهات سياسية

2019/08/23 | 19:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشفت عضو مجلس محافظة النجف زينب العلوي، الجمعة، عن سعي جهات للحصول على مساحات واسعة من اراض اثرية في المحافظة لمصالح شخصية.

وقالت العلوي في تصريح خاص لـ”كلكامش برس”، إن “جهات تسعى للحصول على أراض تتجاوز مساحتها 5 دوانم ، قامت بتوجيه الياتها لخدمات الكارت الأثرية، للحصول على أراض باسم عوائل الشهداء، وبيعها كمقابر”.

واضافت، أن “مجلس المحافظة سيستضيف الدوائر الحكومية للوقوف على كيفية حصول هذه الجهات على موافقات لهدم الطارات ومسح الارض”، معتبرةً أن “ما يحدث متاجرة بدماء الشهداء وسعيا للحصول مكاسب شخصية”.

وبينت “توجيه المجلس لقيادة الشرطة بتكليف قوة أمنية بمنع الهدم وحماية الارض حتى اصدار المجلس قراره النهائي بشأن تلك الأراضي”.

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