حكيم شاكر يشكو ظروف الدوري ويؤكد: رحلتنا للمغرب استعداد للموسم المقبل

2019/08/23 | 19:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

عقد اليوم الجمعة، المؤتمر الصحفي لمباراة الزوراء والرفاع البحريني التي تقام يوم غد في قاعة السلام بفندق الريجنسي والتي يضيفها ملعب برشيد ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور التمهيدي لبطولة الاندية العربية.

وقال حكيم شاكر في المؤتمر الصحفي ان "يوم غد ستكون مباراتنا الثالثة، واللاعبين قدموا جهدا كبيرا، لذلك يجب عليّ ان احافظ عليهم جميعهم خلال هذه الفترة، وفي الوقت نفسه نطمح ان نقدم مستوى يليق باسم نادي الزوراء من خلال مباراة الغد التي لن تكون سهلة امام الرفاع البحريني".

واضاف ان "الكل يعرف ظروف الدوري العراقي انتهت بتاريخ 26 من تموز، والتحاق لاعبي الزوراء بالمنتخب والجهد الكبير عليهم، وكذلك يكون اول تجمع لكافة اللاعبين هو بالمغرب، ولهذا اعتبرها استعداد واعداد للفريق للموسم القادم".

وتابع شاكر "نسعى لتقديم مستوى يليق باسم الزوراء في مباراتنا الاخيرة امام نادي الرفاع البحريني"، مردفا ان "استعداتنا كانت متأخرة للبطولة وبدأت بشكل فعلي في المغرب بعد تجمع اللاعبين وكذلك غياب بعض لاعببينا عن الفريق لعدة اسباب للعلم بعد انتهاء الموسم الكروي في العراق لم نحصل راحة، والسبب هو انتهاء الدوري نهاية الشهر السابع".

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