2019/08/23 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال الوزير في بيان تلقى، موقع الغدير، نسخة منه، إن "خطة نقل الحجيج تجري وفق انسيابية عالية وحسب التوقيتات المتفق عليها بالتنسيق مع هيئة الحج والعمرة كما أن المفارز الفنية للشركة العامة لنقل المسافرين والوفود، إحدى تشكيلات الوزارة أسهمت وبشكل كبير في نجاح عملية نقل الحجيج خلال رحلة الذهاب والعودة بسلامة".وأشار الوزير إلى أن "عملية النقل برًا تتواصل لإعادة كل الحجاج العراقيين إلى أرض الوطن والى جميع المحافظات خلال الساعات والأيام القليلة المقبلة لإتمام هذا الواجب".يذكر، أن وزارة النقل خصصت أكثر من ١٨٦ حافلة لنقل حجاج بيت الله الحرام لهذا العام برًا.انتهى.ص.هـ.ح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة النقل تعلن عودة 162 حافلة تنقل حجاج بيت الله إلى أرض الوطن برًا ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة النقل تعلن عودة 162 حافلة تنقل حجاج بيت الله إلى أرض الوطن برًا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).