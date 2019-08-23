انفجار لم تعرف طبيعته في قضاء المسيب ببابل والقوات الأمنية تقطع المداخل

2019/08/23 | 19:52

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بغداد اليوم _ بابل

افاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بوقوع تفجير، لم تعرف طبيعته بعد، في سوق المسيب في محافظة بابل، وسط ت...





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