شرطة بغداد تلقي القبض على متهم بحوزته ٥٠٠ غرام من مادة الكرستال المخدرة

2019/08/23 | 19:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، اليوم الجمعة، أن مفارز مديرية شرطة بغداد ومن خلال المتابعة المستمرة، تمكنت من القاء القبض على متهم بحوزته ٥٠٠ غرام من مادة الكرستال المخدرة.

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