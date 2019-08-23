2019/08/23 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الجمعة، مقتل 6 إرهابيين بعملية استباقية في سلسلة جبال عطشانة في محافظة نينوى.وقال إعلام الوزارة في بيان، إن “قيادة فرقة المشاة العشرون نفذت عملية أستباقية في جبال عطشانة، بناء على المعلومات الاستخبارية، وبأشراف قائد الفرقة اللواء الركن شيرزاد عزيز الكافروشي”، مبينا أن “العملية شارك فيها الفوج الأول لواء ٢١ …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل 6 عناصر من داعش في نينوى النعيم نيوز.

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