2019/08/23 | 19:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وردة شامية | زكية ونجلها.. ضحية جديدة بين يدي وردة وشامية) نشر أولاً على موقع (ام بي سي العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: wn89M9OeRMU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وردة شامية | زكية ونجلها.. ضحية جديدة بين يدي وردة وشامية) نشر أولاً على موقع (ام بي سي العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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