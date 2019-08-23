2019/08/23 | 19:57

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العهد نيوز – البصرة

اندلعت اشتباكات عنيفة، بين الاجهزة الامنية و"عصابة مخدرات" في محافظة البصرة.

وذكر مصدر أمني لـ"العهد نيوز"، اليوم الجمعة، ان "اشتباكات حصلت بين افراد

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