بغداد تستدعي القائم بالأعمال الأميركي وتبحث معه الشأن السيادي العراقي

2019/08/23 | 19:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

ذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية، أن الوزير محمد علي الحكيم استدعى القائم بالاعمال في سفارة الولايات المتحدة الامريكية لدى بغداد براين مكفيترز،

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