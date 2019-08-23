الداخلية تعلن اعتقال متهم بحوزته 500 غم من الكرستال المخدرة جنوبي بغداد

2019/08/23 | 19:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، اعتقال متهم بحوزته 500

غم من الكرستال المخدرة جنوبي بغداد.

وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقى “النور نيوز”

نسخة منه، إن “مفارز مديرية شرطة بغداد ومن خلال المتابعة المستمرة، تمكنت من

القاء القبض على متهم بحوزته ٥٠٠ غرام من مادة الكرستال المخدرة، كانت مخبأة داخل

عجلته جنوبي العاصمة بغداد”.

واضافت الوزارة، أن “المعتقل اعترف خلال التحقيقات

الأولية انه يقوم بجلبها من أحد الاشخاص خارج بغداد بهدف نقل الى شخص آخر وسط

العاصمة لغرض بيعها، وقد اتخذت بحقه الاجراءات القانونية اصوليا”.

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