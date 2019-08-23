2019/08/23 | 19:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ النبأ للأخبارأكدت وزارة التجارة الصينية، اليوم الجمعة، على فرصها رسوم كمركية جدية على واردات الولايات المتحدة المستوردة.

وذكرت الوزارة في بيان، "أنها تعتزم فرض رسوم جمركية على بضائع أمريكية تستوردها بقيمة 75 مليار دولار ، أي بنسبة 5% و10% على 5078 منتجاً تستوردها الصين من الولايات المتحدة، تشمل المنتجات الزراعية والنفط الخام والطائرات الصغيرة والسيارات.

ووفقا للوزارة، فإنه إبتداءاً من سبتمبر القادم، سيتم تطبيق الرسوم الجمركية على مجموعة من الواردات الأمريكية وفي منتصف ديسمبر المقبل سيكون على مجموعة أخرى".

وكان السبب الرئيسي لدفع الصين لفرصها مثل هكذا رسوم إضافية هو بعد ما كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطلع الشهر الجاري، عن خطة لفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% على بضائع صينية بقيمة 300 مليار دولار، بدءا من مطلع شهر سبتمبر المقبل"، مشيرة الى "أنه بعد ذلك بأسبوعين قرر ترامب تأجيل فرض رسوم على مجموعة بضائع صينية، منها أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية، حتى منتصف ديسمبر، وذلك لتفادي إلحاق ضرر بالمتسوقين الأمريكيين قبيل عطلة عيد الميلاد".انتهى/س

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين تفرض رسوم كمركية على الولايات المتحدة) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصين تفرض رسوم كمركية على الولايات المتحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).