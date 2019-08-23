فرق الدفاع المدني تتمكن من إخماد حريق 9 محال وانقاذ 35 محلا من النيران

2019/08/23 | 19:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد حريق المحال التسعة في وسط محافظة كركوك.

وقال مصدر أمني في تصريح، إن فرق الدفاع المدني في كركوك، تمكنت من إخماد حريق اندلع داخل تسعة محال لبيع الأحذية، وإنقاذ خمسة وثلاثين محلا من النيران في عمارة تقع في شارع الجمهورية وسط المحافظة.واضاف المصدر، أن نسبة الحرائق كانت متوسطة، في حين عثرت الفرق على مبلغ من المال وسجل ديون تم سليمه لصاحبه.

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