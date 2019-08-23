“بالفديو”.. محمد صلاح يركض على الماء بسرعة فائقة

2019/08/23 | 19:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة: يس عراق نشر النجم الدولي المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو يستعرض من خلال حذاءه الجديد.ويظهر الفرعون صلاح وهو يركل الكرة إلى منتصف بحيرة، وتابعها بسرعته الفائقة، وكأنه يجري فوق سطح المياه للوصول إليها، والحقيقة أنها خدعة تستخدم لإنتاج مثل هذه الفيديوهات، […]

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