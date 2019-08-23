2019/08/23 | 20:02

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الحشد الشعبي يطهر مناطق واسعة من جزيرة الحضر

الجمعة

23

أب

2019 :

07:57 pm

21

تواصل قوات الحشد الشعبي عملياتها العسكرية للمرحلة الأولى من عملية

"علي ولي الله" لتعقب فلول داعش الإرهابي وشملت العملية تطهير مناطق

واسعة من جزيرة الحضر ، حيث أسفرت لغاية الآن عن تدمير ثلاث انفاق كان

يستخدمها العدو للاختباء ، ومازالت العملية مستمرة ، يذكر أن القوة

المشاركة هي لواء (15 ) ولواء(25) والفوج الرابع وقوة من الاستخبارات

والحركات التابع لقيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى

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