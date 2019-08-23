صحيفة ألمانية: قتيل برلين متطرف خطير ينحدر من الشيشان

2019/08/23 | 20:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت صحيفة Bild الألمانية أن الرجل الذي قتل، اليوم الجمعة، في العاصمة برلين، كان متطرفا يمثل خطرا على المجتمع وينحدر من جمهورية الشيشان الروسية.وأفادت شرطة برلين سابقا بأن مجهولا يركب دراجة هوائية قتل رجلا رميا بالرصاص في منطقة موابيت ببرلين.ونقلت صحيفة Berliner Kurier عن الشرطة أن الجريمة ارتكبت ظهر […]

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