3 جرحى بانفجار عبوة ناسفة في قضاء المسيب شمالي بابل

2019/08/23 | 20:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مراسلنا، إن "تفجيرًا بعبوة ناسفة استهدفت، مساء اليوم، منطقة المسيب شمالي محافظة بابل".وأضاف أن "التفجير أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة".

انتهى.ص.هـ.ح.

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