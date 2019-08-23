بالأرقام.. الداخلية تنشر احصائية أمنية للشهر الماضي في بغداد

2019/08/23 | 20:54

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بغداد اليوم _ بغداد

‏نشر المفتش العام لوزارة الداخلية جمال الاسدي، اليوم الجمعة، إحصائية أمنية بجرائم وحوادث الانتحار في بغداد لشهر تموز الماضي.

بغداد اليوم- بابل

كشف مصدر امني ، الجمعة، عن طبيعة الانفجار الذي ضرب سوق المسيب في محافظة بابل في وقت سابق من مساء اليوم.

وقال المصدر، ان "الانفجار الذي وقع في سوق المسيب بمحافظة بابل ناجم عن دراجة نارية كانت مركونة بالقرب من محلات ت

بغداد اليوم _ بابل

أفاد مصدر أمني بمحافظة بابل، اليوم الجمعة، بأن حصيلة ضحايا تفجير سوق المسيب، ارتفعت إلى 15 مصاباً، كحصيلة أولية.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "انفجار سوق المسيب بمحافظة بابل، اسفر عن وقوع 15 مصاباً كحصي

بغداد اليوم _ بابل

افاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بوقوع تفجير، لم تعرف طبيعته بعد، في سوق المسيب في محافظة بابل، وسط ترجيحات بأن يكون التفجير ناجم عن عبوة ناسفة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "تفجيرا، لم تعرف طبيعته بعد، وقع، مساء اليوم،

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