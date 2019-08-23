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 تظاهرة حاشدة في الرمادي تحذر من استهداف مقرات الحشد الشعبي  


 تظاهرة حاشدة في الرمادي تحذر من استهداف مقرات الحشد الشعبي  
2019/08/23 | 20:57
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ الانبار..

 نظمت عدد من مواطني مناطق شرقي الرمادي بمحافظة الانبار ،الجمعة، وقفة تضامنية تندد باستهداف مقرات الحشد الشعبي من قبل الطائرات المسيرة    .

وقال مراسل / المعلومة/ ان ” عدد من مواطني مناطق شرقي مدينة الرمادي ، نظموا وقفة تضامنية مستنكرين استهداف مقرات الحشد الشعبي من قبل الطائرات المسيرة المجهولة المصدر مطالبين بموقف حازم […]

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