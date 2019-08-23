2019/08/23 | 20:57
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ الانبار..
نظمت عدد من مواطني مناطق شرقي الرمادي بمحافظة الانبار ،الجمعة، وقفة تضامنية تندد باستهداف مقرات الحشد الشعبي من قبل الطائرات المسيرة .
وقال مراسل / المعلومة/ ان ” عدد من مواطني مناطق شرقي مدينة الرمادي ، نظموا وقفة تضامنية مستنكرين استهداف مقرات الحشد الشعبي من قبل الطائرات المسيرة المجهولة المصدر مطالبين بموقف حازم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تظاهرة حاشدة في الرمادي تحذر من استهداف مقرات الحشد الشعبي ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
نظمت عدد من مواطني مناطق شرقي الرمادي بمحافظة الانبار ،الجمعة، وقفة تضامنية تندد باستهداف مقرات الحشد الشعبي من قبل الطائرات المسيرة .
وقال مراسل / المعلومة/ ان ” عدد من مواطني مناطق شرقي مدينة الرمادي ، نظموا وقفة تضامنية مستنكرين استهداف مقرات الحشد الشعبي من قبل الطائرات المسيرة المجهولة المصدر مطالبين بموقف حازم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تظاهرة حاشدة في الرمادي تحذر من استهداف مقرات الحشد الشعبي ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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