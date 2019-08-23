الحشد يدمر انفاق تابعة لداعش في نينوى

2019/08/23 | 20:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – نينوى

دمرت قوات الحشد الشعبي ثلاث انفاق كان يستخدمها عناصر عصابات داعش الارهابية للاختباء تحوي مواد غذائية ومواد متفجرة في نينوى.





وذكر بيان

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