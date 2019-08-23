ما دور الصقور في معركة سجن الحوت واستهداف الناصرية؟

2019/08/23 | 20:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي غرق فيه زعيم عصابات «داعش» الإرهابية إبراهيم السامرائي الملقب بـ «البغدادي» وكبار معاونيه في مستنقع الهزيمة على يد قواتنا الأمـنـيـة وهــروب عـشـرات

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