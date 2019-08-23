2019/08/23 | 20:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر امني عراقي عن طبيعة الانفجار الذي ضرب سوق المسيب في محافظة بابل بالعراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد... انفجار يضرب سوق المسيب في محافظة بابل العراقية) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد... انفجار يضرب سوق المسيب في محافظة بابل العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).