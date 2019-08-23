أهالي ناحية حمام العليل يطالبون بإنصاف عوائل الضحايا الذين تم اعدامهم على يد تنظيم داعش

2019/08/23 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى - احمد الزيدي

طالب عدد من أهالي ناحية حمام العليل بإنصاف عوائل الضحايا الذين تم اعدامهم على يد تنظيم داعش أبان سيطرته على محافظة نينوى.وقال محمد أحمد عضو مجلس شباب ناحية حمام العليل أن داعش قام بمجزرة كبيرة وقام بقتل المئات من النساء والرجال بمنطقة الحود ودفنهم بهذا المكان وحتى الان لم نرى تحركا من قبل الجهات المختصة لنقلهم ودفنهم بمكان يليق بهم.من جهة أخرى أكد الناشط المدني عز الدين عمار أنه بعد انطلاق عمليات تحرير وتحديدا ناحية القيارة أقتاد تنظيم داعش المئات من الرجال والأطفال وقتلهم أمام كلية الزراعة في منطقة الرمي وتم التمثيل بجثث الأطفال بسبب الانتفاضة التي قام بها الأهالي ضد التنظيم.وأضاف ان المقبرة تضم مابين 250 – 300 جثة وحتى الان لم تأتي أي جهة حكومية لفتح المقبرة والتعرف على الضحايا ودفنهم بمقبرة تليق بدماء الضحايا ومن هنا نناشد جميع المنظمات الانسانية المحلية والدولية بالوقوف على هذه الجريمة وفتح المقبرة الى ذلك أكد المواطن عبد الكريم حردان انه تم اعدام الناس من المرشحين للانتخابات ومنتسبي الجيش والشرطة وقبل عمليات التحرير بعشرة أيام قام المدعو أبو بكر خطيب منطقة الصلاحية بحمام العليل بإعطاء عهد للمنتسبين بالعودة وانه لن يتم المساس بهم ولكن بعد عودتهم تم اعدامهم بطريقة وحشية وواحد منهم نجلي ونجل أخي وعددهم 62 شخصا، وأشار الى ان الكثير من عوائل الضحايا لم يستلموا حقوقهم والناس تتصدق عليهم وحتى الآن لم اتعرف على جثة نجلي.في نفس السياق صرح خلف الجبوري مدير ناحية حمام العليل انه اطلعنا الحكومة الاتحادية وحكومة نينوى على هذه المقبرة ولكن لم يتم الأخذ بنظر الاعتبار ولم يقوموا باستخراج الجثث رغم اعدام المئات من المدنيين وتم التمثيل بالجثث وتقطيع اشلاه الجثث وتم طمرج الجثث من قبل الحكومة المحلية ونطالب بفتح المقبرة للتعرف على الجثث ونقلها لمكان أخر ومن المعيب على الحكومة والبرلمان هذا السكوت على هذه الجريمة "

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