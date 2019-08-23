 الطرق والجسور تباشر بصيانة جسر الدورة

2019/08/23 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت مديرية طرق وجسور محافظة بغداد المباشرة بصيانة جسر الدورة على الطريق حسب توجيهات محافظ بغداد المهندس فلاح الجزائري.وقال مدير مديرية طرق وجسور المحافظة المهندس سعدي عبد الرضا،في بيان تلقته /المعلومة/ ان ” الاعمال التي تجرى حاليا لصيانة جسر الدورة تمثلت بتبديل مفاصل التمدد الحديدية المخلوعة بأخرى مطاطية (المرحلة الثانية) “،منوها بان ” […]

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