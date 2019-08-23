2019/08/23 | 21:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
اعلنت مديرية طرق وجسور محافظة بغداد المباشرة بصيانة جسر الدورة على الطريق حسب توجيهات محافظ بغداد المهندس فلاح الجزائري.
وقال مدير مديرية طرق وجسور المحافظة المهندس سعدي عبد الرضا،في بيان تلقته /المعلومة/ ان ” الاعمال التي تجرى حاليا لصيانة جسر الدورة تمثلت بتبديل مفاصل التمدد الحديدية المخلوعة بأخرى مطاطية (المرحلة الثانية) “،منوها بان ” […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الطرق والجسور تباشر بصيانة جسر الدورة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اعلنت مديرية طرق وجسور محافظة بغداد المباشرة بصيانة جسر الدورة على الطريق حسب توجيهات محافظ بغداد المهندس فلاح الجزائري.
وقال مدير مديرية طرق وجسور المحافظة المهندس سعدي عبد الرضا،في بيان تلقته /المعلومة/ ان ” الاعمال التي تجرى حاليا لصيانة جسر الدورة تمثلت بتبديل مفاصل التمدد الحديدية المخلوعة بأخرى مطاطية (المرحلة الثانية) “،منوها بان ” […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الطرق والجسور تباشر بصيانة جسر الدورة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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