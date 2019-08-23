أهم قرارات مجلس الأمن الوطني

2019/08/23 | 21:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبارأعلن مجلس الأمن الوطني العراقي، اليوم الجمعة، على تطبيق عدد من القرارات الخاصة خلال الاجتماع الدوري له برئاسة عادل عبد المهدي.

وذكر مكتب رئيس الوزراء، في بيان، اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، إن "أهم المواضيع التي بحثها مجلس الأمن الوطني لجدول أعماله، هي تولي وزارة الدفاع وضع الخطط والإجراءات المناسبة لتسليح قيادة الدفاع الجوي بما يتناسب مع الوضع الحالي والمستقبلي".

لافتاً الى أن "الحكومة هي المسؤول الاول عن حماية جميع المدن العراقي"، مشيداً "بدور الحشد الشعبي وبقية التشكيلات العسكرية بمحاربة الارهاب وتحرير معظم الاراضي من سيطرة تنظيم داعش".

وأكد مجلس الأمن الوطني على "ضرورة متابعة تطبيق قراره في جلسة التقييم الأمني الخامسة، والمتعلق بإلغاء الموافقات الخاصة بتحليق جميع أنواع الطيران في الأجواء العراقية إلا بموافقة القائد العام للقوات المسلحة أو من يخوله أصوليا.

وقام رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، 15 أغسطس، بإلغاء كافة الموافقات الخاصة بالطيران في الأجواء العراقية، فيما قرر حصر الموافقات به أو من يخوله.انتهى/س

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