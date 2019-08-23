قطر: حققنا انتصارا مهما في نزاعنا التجاري مع الإمارات

2019/08/23 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة التجارة القطرية أنها حققت "تقدما لافتا" في إجراءات تسوية المنازعات بشأن الدعوى التي رفعتها ضد الإمارات أمام منظمة التجارة العالمية، معتبرة أنها "حققت انتصارا مهما".

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