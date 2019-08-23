انهيار مؤشرات الأسهم الأمريكية بسبب تصريحات ترامب

2019/08/23 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت بيانات التداول ،الجمعة، بأن مؤشرات الأسهم الأميركية انهارت بشكل حاد على خلفية تهديدات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب إلى الصين.

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