هاله ابوليل - -استخدام الخوف - تلخيص لأبرز ماجاء في كتاب أسلحة الخداع الشامل .

2019/08/23 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #هاله_ابوليل قراءة في كتاب أسلحة الخداع الشامل يتحدث الكتاب عن استخدام الدعاية في حرب بوش على العراق.تلخيص الفصل الخامس من "استخدام الخوف " (1) لحظات مظلمة في تاريخ امريكا: شيطنة المسلمين والارهاب الداخلي في امريكا في اعقاب ضربات 11/9.ما علاقة سيارة الهامر التي تشبه الدبابة .كيف تم استغلال الخوف من الارهاب .وهل حجب المعلومات أم تبادلها من يوفر الحماية الأفضل ضد التهديدات الإرهابية......

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