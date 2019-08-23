2019/08/23 | 21:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #كامل_الدلفي أسقط الشعب العراقي رهانات الإرهاب مرة تلو أخرى ..
وظل يقاوم الإرهاب وعينه نحو بناء مؤسسات الدولة واجتثاث الفساد الذي عشعش في روحها وجسدها .
لكن الإرهاب و صناع القرار في مؤسسته الدولية ، يتحينون الفرص للقبض على العراق في أي وقت ،طالما يسدون الممرات والفرص كلما رأوه يتعافى ويأخذ باسباب النهوض ، فيستثمرون ظروف الازمات الاقليمية والمحيطة بالعراق مثل ازمة اميركا وايران القائمة، استثم......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#كامل الدلفي - يوم تضع كل ذات حمل حملها!!) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وظل يقاوم الإرهاب وعينه نحو بناء مؤسسات الدولة واجتثاث الفساد الذي عشعش في روحها وجسدها .
لكن الإرهاب و صناع القرار في مؤسسته الدولية ، يتحينون الفرص للقبض على العراق في أي وقت ،طالما يسدون الممرات والفرص كلما رأوه يتعافى ويأخذ باسباب النهوض ، فيستثمرون ظروف الازمات الاقليمية والمحيطة بالعراق مثل ازمة اميركا وايران القائمة، استثم......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#كامل الدلفي - يوم تضع كل ذات حمل حملها!!) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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