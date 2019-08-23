كامل الدلفي - يوم تضع كل ذات حمل حملها!!

2019/08/23 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كامل_الدلفي أسقط الشعب العراقي رهانات الإرهاب مرة تلو أخرى ..وظل يقاوم الإرهاب وعينه نحو بناء مؤسسات الدولة واجتثاث الفساد الذي عشعش في روحها وجسدها .لكن الإرهاب و صناع القرار في مؤسسته الدولية ، يتحينون الفرص للقبض على العراق في أي وقت ،طالما يسدون الممرات والفرص كلما رأوه يتعافى ويأخذ باسباب النهوض ، فيستثمرون ظروف الازمات الاقليمية والمحيطة بالعراق مثل ازمة اميركا وايران القائمة، استثم......

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