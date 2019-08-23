علماء يحددون أكثر المهن تهديدا للقدرة على الإنجاب

2019/08/23 | 21:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… تؤثر مجالات نشاط المرأة المرتبطة بالتعرض للعوامل الكيميائية سلباً على القدرة على الإنجاب، مثل طلاء الجدران والعمل في محطات تعبئة الوقود، والتنظيف والطلاء الكهربائي، وغيرها من المهن التي تجبر صاحبها على التعامل مع المواد الكيميائية، كما يؤثر الاهتزاز سلباً على الصحة الإنجابية لها، مثل القيادة وأعمال الحفر والطرقات والتثبيت والصقل والتلميع، وفقاً لما […]

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