خاص: الامور داخل اجتماع الكرة مع كاتانيتش و وكيله بهروز تتجه نحو تجديد العقد للمدرب

2019/08/23 | 21:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص:الامورداخلاجتماعالكرةمعكاتانيتشووكيلهبهروزتتجهنحوتجديدالعقدللمدرب

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