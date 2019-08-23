الحشد الشعبي يطلق عملية امنية واسعة لتعقب فلول داعش في نينوى

2019/08/23 | 21:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلقت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، الجمعة، عملية أمنية واسعة لتعقب فلول داعش في المحافظة.وذكر اعلام الحشد :” ان العملية اشترك فيها اللواء ١٥ واللواء ٢٥ بالحشد والفوج الرابع وقوة من الاستخبارات والحركات التابعة لقيادة عمليات نينوى لتطهير مناطق واسعة من جزيرة الحضر”.وأضاف :” ان قوات الحشد دمرت ثلاثة انفاق كان يستخدمها الإرهابيون […]

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