ما دور “بذر دوار الشمس” في تطور التهاب الزائدة الدودية

2019/08/23 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… لا يؤثر تناول بذر “دوار الشمس” أو البذر عموما على التهاب الزائدة الدودية لدى الأشخاص الذين يتناولونه، كما أنه لا يوجد دليل يؤكد ذلك.قال رئيس قسم جراحة البطن في مركز أبحاث فيشنيفسكي الروسي، أندريه كريغر، بأنه لا يوجد أي دليل قاطع حول تطور التهاب الزائدة الدودية وارتباطه بتناول ما يعرف بـ”بذر دوار […]

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