إصابة أربعة أشخاص بتفجير شمالي بابل

2019/08/23 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إصابة ثلاثة أشخاص بتفجير شمالي بابل

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