بالصور .. تدمير 3 أنفاق لـ

2019/08/23 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مراسل الغدير إن المرحلة الأولى من عمليات "علي ولي الله" انطلقت فجر اليوم لتعقب فلول داعش الإرهابي في جزيرة الحضر".وأضاف أن "العملية شملت تطهير مناطق واسعة من جزيرة الحضر ووداي الثرثار ".وأشار الى أن "القوة المشاركة هي لواء (15 ) ولواء (25) والفوج الرابع و قوة من استخبارات العمليات وقسم الحركات التابع لقيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى".وأوضح مراسلنا أن "نتائج المرحلة الأولى كانت تدمير ثلاث أنفاق كان يستخدمها العدو للاختباء تحوي مواد غذائية ومواد متفجرة، ومازالت العملية مستمرة إلى الآن".

انتهى.ص.هـ.ح.

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