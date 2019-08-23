2019/08/23 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت الأمانة في بيان تلقى، موقع الغدير، نسخة منه، إنه "وبجهد مشترك ضمن قيادة عمليات بغداد ومكتب أمين بغداد والجهد الهندسي والآلي في الأمانة تم رفع الكتل الكونكريتية من محيط مصرف الرافدين فرع شارع فلسطين قرب ساحة الحاسبة شرقي بغداد".وأضافت، أن "الموقع الآخر فتمثل برفع الكتل الكونكريتية عن مدخل علوة بغداد التعاونية جنوب بغداد، لتباشر الكوادر البلدية بحملة لتنظيف وتأهيل الموقعين".

انتهى.ص.هـ.ح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمانة وعمليات بغداد ترفعان الكتل الكونكريتية عن موقعين مختلفين ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمانة وعمليات بغداد ترفعان الكتل الكونكريتية عن موقعين مختلفين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).