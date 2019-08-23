نائب يطالب أعضاء البرلمان باستجواب وزير الصحة والتصويت على إقالته

2019/08/23 | 21:25

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بغداد اليوم _ بغداد

طالب عضو مجلس النواب، جواد الموسوي، اليوم الجمعة، أعضاء البرلمان باستجواب وزير الصحة علاء العلوان، والتصويت على إقالته.

وذكر جواد الموسوي، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، وجهه إلى وزارة الصحة، إلى "متى هذا الاستخفاف بحياة ابناء الشعب العراقي، أطباء بدون اجهزة لإنقاذ المرضى، ومرضى بدون ادوية، ومستشفيات، خربة ومتهالكة، وفسادكم يزكم الانوف".

وأضاف الموسوي، أن "سنه كاملة مرت بدون اي تحسن في الواقع الصحي، وتقولون نحتاج وقت اطول، والخدمات الصحية من سيء إلى اسوء..



متى تتحسن؟".

وتابع النائب في البرلمان في بيانه الموجه إلى وزارة الصحة: "اصبح استجوابكم في الفصل التشريعي القادم فرض وواجب ، وعلى كل برلماني شريف التصويت على اقالتكم".

وكان النائب عن تيار الحكمة، أسعد المرشدي، الأحد (4 آب 2019) أن الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، سيكون حافلا باستجواب واستدعاء بعض الوزراء وطرح الاسئلة.

وقال المرشدي، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "الكثير من الملفات التي تخص مشاريع قوانين او استجواب بعض الوزراء لم نتمكن من طرحها خلال الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب لضيق الوقت".

وأكد، أن "الفصل التشريعي الثالث سيشهد طرح الكثير من الملفات، منها ما يتعلق باستجواب الوزراء واستدعاء الوكلاء والمدراء العامين، بالإضافة الى طرح الاسئلة البرلمانية".

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