حكيم شاكر: ملحق العربية مرحلة اعدادية للموسم المقبل

2019/08/23 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغدداد… اكد مدرب نادي الزوراء حكيم شاكر، ان الملحق المؤهل للبطولة العربية، تعتبر مرحلة اعداية استعداداً للموسم المقبل.وقال شاكر في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الرافع البحريني، ان “يوم غد ستكون مباراتنا الثالثة فاللاعبون قدموا جهدا كبيرا ، لذلك يجب عليّ ان احافظ عليهم جميعهم خلال هذه الفترة”.واضاف “في الوقت نفسه نطمح ان […]

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