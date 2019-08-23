ازالة التجاوزات على محرمات السكك في كركوك

2019/08/23 | 21:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – كركوك

اعلنت الشركة العام للسكك الحديد العراقية، عن أزالة جميع المحلات والاكشاك المشيدة من قبل المتجاوزين على محرمات السكك في كركوك .

وذكر بيان

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