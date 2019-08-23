نائب وزير الدفاع الإيراني: نمتلك صواريخ فائقة الدقة لم ننشر معلومات عنها

2019/08/23 | 21:30

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قال نائب وزير الدفاع الإيراني العميد قاسم تقي زادة انه مضی عهد إنتاج صواريخ شهاب 1 فان ایران اليوم تمتلك صواريخ فائقة

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