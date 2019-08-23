مسؤولون: زعماء أحزاب دينية متورطون بملف انتشار المخدرات في الجنوب

2019/08/23 | 21:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق أفادت مصادر مسؤولة من محافظتي #البصرة و #ذي_قار، اليوم الجمعة، بأن ملف #المخدرات لا يرتبط بمهربيين #إيرانيين ومحليين فحسب، إنما تتداخل فيه #أحزابٌ_دينية وميليشيات وضباط برتب […]

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