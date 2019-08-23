العراق يحث الولايات المتحدة الالتزام بتنفيذ بنود اتفاقية الشراكة الاستراتيجية

2019/08/23 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]استدعى وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم القائم بالاعمال في سفارة الولايات المتحدة الامريكية لدى بغداد براين مكفيترز، لعدم تواجد السفير الامريكي في العراق.

وذكر بيان للخارجية العراقية تلقت وكالةكل العراق الاخبارية[اين] نسخة منه انه "جرى في اللقاء استعراض سير العلاقات الثنائيَّة بين بغداد وواشنطن، وسُبُل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين، وتمت مناقشة اخر المستجدات على الساحة العراقية والإقليمية، بالإضافة الى القضايا المتعلقة بالتعاون الاستخباري والعسكري ومحاربة الإرهاب بموجب أولويات العراق ورؤية القائد العام للقوات المسلحة العراقية".وأكد الوزير الحكيم على ان "العراق ملتزم بمبدأ حسن الجوار مع جيرانه وبما يحفظ امن العراق والمنطقة، وان العراق ليس ساحة للنزاع والاختلاف بل للبناء والتنمية، وفي هذا الإطار حث الوزير الحكيم الجانب الامريكي على الالتزام بتنفيذ بنود اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع العراق في الجوانب الأمنية والاقتصادية وبما يعزز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف القطاعات".وأوضح الوزير الحكيم "جلياً، ان العراق وحكومته يضع كل الخيارات الدبلوماسية والقانونية في مقدمة أولوياته لمنع أي تدخل خارجي في شأنه الداخلي وبما يصون امن وسيادة العراق وشعبه".

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