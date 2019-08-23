عودة ٣٨ عائلة انبارية نازحة من مخيم الحمام الواقع جنوب الموصل الى مناطقهم

2019/08/23 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى - احمد الزيدي

أكد عضو لجنة الهجرة النيابية حسين نرمو اليوم الجمعة نقل ٣٨ عائلة انبارية نازحة بواقع ١٤٠ فرد من مخيم الحمام الواقع جنوب الموصل.وقال نرمو إن عمليات نقل النازحين تمت بالاتفاق مع حكومة نينوى المحلية وبين حكومة بغدادوأشار إلى أن هناك مبالغ تمت مناقلتها من موازنة وزارة الهجرة إلى المحافظات المحررة لدعم النازحين وعودتهم إلى مناطقهموأضاف إلى أنه سيتم نقل جميع النازحين تباعا إلى مناطقهم المحررة.



ونفى نرمو عمليات نقل عوائل الدواعش المقيمين في مخيم الهول السوري إلى مخيمات جنوب الموصل مؤكدا أن المخيمات ستغلق بعد عودة جميع النازحين إلى مناطقهم

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