التربية تعلن ضوابط تأسيس مدارس المتفوقين

2019/08/23 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / اسراء السامرائي

حددت وزارة التربية ضوابط تأسيس مدارس المتفوقين، مشترطة ان يكون مؤسسها من حملة الشهادات العليا وله خمسة اعوام خدمة فعلية

بالتدريس.

وافاد مدير العلاقات والاعلام بالوزارة فراس محمد حسن بتصريح خاص لـ”الصباح” بان المديرية العامة للتعليم العام والاهلي والاجنبي، اعدت ضوابط تأسيس مدارس المتفوقين والمتفوقات، وتضمنت ان تكون ادارات المدارس من حملة الشهادات العليا ممن لديهم خبرة بادارتها، وألا تقل خدمة المدرس المنسب لمدارس المتفوقين، عن الخمسة اعوام كخدمة فعلية بالتدريس، كما يجب ان يكون من حملة الشهادات

العليا.

واضاف، ان الضوابط تضمنت ايضا، ألا يكون معاقباً بأي عقوبة انضباطية، وألا تقل نسب نجاح طلبته للعامين الاخيرين عن جيد جداً، مبينا ان المشرفين الاختصاصيين لمدارس المتفوقين يجب ان يكونوا من حملة الشهادات العليا ليسهل لهم متابعة العملية التربوية والتعليمية بتلك المدارس .

وتابع حسن: انه سيتم قبول الطلبة من الذين لم يتجاوزوا اختبارات المتميزين وثانويات كليات بغداد للعام الدراسي (2017 – 2018)، وسيقبل في مدارس المتفوقين من حصل على معدل 90 بالمئة فما فوق في الامتحانات الوزارية للعام الدراسي (2017 – 2018).

وذكر ان المدارس ستفتح للمتفوقين لمرحلة الصف الاول المتوسط فقط، ولا يقبل فيها الطلبة من المراحل الدراسية الاخرى، بهدف منح مرونة في توفير الملاكات التدريسية، مشيرا الى ان معدل البقاء للطلبة فيها كما هو الحال بالنسبة لمدارس المتميزين.

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