المرور: تعميم آلية الاختبار الإلكتروني في جميع مواقعها بالبلاد

2019/08/23 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / طه حسين

اعلنت مديرية المرور العامة انها ستعمم آلية اختبار الراغبين بالحصول على اجازة السوق الكترونيا بعد نجاح تجربتها بموقع التاجيات خلال الاشهر القليلة الماضية.

وقال مدير الاجازات في المديرية العميد الدكتور مؤيد خليل سلمان في تصريح خاص لـ”الصباح”: ان المديرية وضمن سعيها لتذليل الصعوبات امام المواطنين، فقد قررت اجراء الاختبار المتعلق بالاشارات والعلامات المرورية للمتقدمين للحصول على اجازة السوق الكترونيا ومن خلال حاسبات الكترونية اعدت لهذا الغرض.

وذكر ان مديريته خصصت موقعي التاجيات والحسينية ببغداد لمنح اجازة السوق للمواطنين الراغبين بالحصول عليها لاول مرة ضمن المشروع الوطني والموازي، بينما خصصت موقعا مماثلا في كل محافظة من محافظات البلاد، مشيرا الى ان تطبيق الاجراءات الجديدة اسهم وبشكل كبير بانجاز اكبر عدد من المعاملات بشكل سريع وبدون حصول اي عقبات.

ونوه سلمان بأن العمل يجري ضمن الالية التي اعدتها المديرية لتنفيذ مراحل المشروع الوطني الذي سيوفر عند انتهاء مراحله الجهد والوقت على المواطن، كونه سيتمكن من الحصول على اجازة السوق او تجديدها بأي موقع من مواقع المرور في بغداد والمحافظات اسوة بعمليات نقل ملكية المركبات او تجديد السنوية.

واكد ان تطبيق هذا النظام، بشكل كامل سيتيح لدوائر المرور تنظيم آلية عملها بسرعة ودقة عاليتين، كونها محفوظة بحاسبات مركزية، ما يسهل التأكد من جميع معلومات المركبات واصحابها او الحاصلين على اجازات السوق والمتقدمين لتجديدها او الحصول

عليها.

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