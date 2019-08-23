2019/08/23 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، مساء اليوم الجمعة، عن القاء القبض على تاجر مخدرات أثناء نقله شحنة تقدر بنحو طنين من نبات البانغو المخدر.

وذكرت الوزارة في بيان اوردته وسائل اعلام مصرية، ان أجهزة الامن ضبطت أحد العناصر الإجرامية بعد اتخاذه من منطقة صحراوية مخبئاً، وبحوزته قرابة طنين من نبات البانغو المخدر في محافظة الإسماعيلية.

وبحسب التفاصيل فإن أجهزة الأمن تلقت معلومات بقيام أحد العناصر الإجرامية بالإتجار في المواد المخدرة، متخذًا من مدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، ويتخذ من منطقة الظهير الصحراوي المتاخمة للمدينة مكانًا لإخفاء تلك المواد.

وبعدها قام قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن لمحافظات: الشرقية، والإسماعيلية، والقليوبية، باستهدافه وضبطه حال تواجده في منطقة سكنه.

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، وأرشد عن مكان إخفائه المواد المخدرة في المكان المُشار إليه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن المصري يلقي القبض على تاجر مخدرات بحوزته طنين من البانغو) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن المصري يلقي القبض على تاجر مخدرات بحوزته طنين من البانغو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).