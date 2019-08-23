الدفاع المدني بكردستان: وفاة 3 شباب غرقا بحادثين منفصلين بالإقليم

2019/08/23 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مصادر في الدفاع المدني في إقليم كردستان، تسجيل ثلاث حالات غرق لمواطنين في حادثين منفصلين بالإقليم.

واشارت مديرية الدفاع المدني في قضاء “كويسنجق” التابع لمحافظة أربيل، الى غرق شاب يبلغ من العمر سبعة عشر عاما، اثناء محاولته السابحة في سد “سماقولي”، مبينة ان فرق الغوص تمكنت من انتشال جثة الغريق، بعد ساعتين من الحادث.

وكان الدفاع المدني في كردستان، قد كشف عن غرق فتاة وشاب حاول انقاذها، في نهر الزاب الصغير، مبينا ان الغريقين كانا يبلغان من العمر عشرين عاما، ومن سكنة قضاء “قلعة دزة”، فيما كشفت إحصاءات الدفاع المدني في الإقليم، عن حدوث أكثر من خمس وأربعين حالة وفاة بسبب الغرق، خلال الأشهر الأربعة الماضية.

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