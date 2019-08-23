دراسة: كلبك يقوي قلبك

2019/08/23 | 22:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق لا يقتصر دور #الكلاب على تسلية أصحابها ولا تقديم لهم يد #العون في المواقف الصعبة كالغرق والحريق وغيرها، بل أن دراسة حديثة أثبتت أيضا أنها تعزز […]

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