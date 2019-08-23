2019/08/23 | 22:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبارأحبطت الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، بعد ورود معلومات دقيقة، لمحاولة تهريب أجهزة ارسال واتصالات عبر الحدود العراقية السورية.

وقالت المديرية في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، إنه "استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ٧٢، من إحباط عملية تهريب لأجهزة ارسال واتصالات بالقرب من قرية "زكو"، التابعة إلى ناحية الشمال في قضاء سنجار على الشريط الحدودي العراقي السوري وتقوم بضبط المواد الاتية".

- مستقبل اشارة عدد(٥).

- تكتر توزيع عدد (٤).

- هوائي ارسال عدد (٤).

- راوتر برذر عدد (٨).

- صحن استقبال صغير m5 عدد (١٠).

- نانو استيشن m5عدد (١٠).

- صحن كبير عدد(٢).

- أستاند عدد (٢).

أكد البيان انه "قد تم التعامل مع المواد وفق السياقات والضوابط المعمول بها".انتهى/س

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات تحبط عملية تهريب أجهزة إتصالات الى سوريا) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات تحبط عملية تهريب أجهزة إتصالات الى سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).