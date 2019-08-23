2019/08/23 | 22:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… يسبب ضرس العقل في كثير من الحالات ألما عند نموه، ما يدفع البعض إلى التخلص منه بالخلع، لكن ما سبب تسمية ضرس العقل بهذا الاسم.نقلت جريدة “الوطن” المصرية عن موقع “بوبيولار ساينس” قوله بأن السبب وراء تسمية ضرس العقل بهذا الاسم هو لأنه يظهر بين عمر 17 و25، وهو العمر الذي يعتقد […]

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